"Будивельник" стартовал с разгромной победы в баскетбольной Лиге чемпионов

В среду, 21 сентября, в Лиссабоне состоялся матч первого раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов между киевским "Строителем" и шведским "Норрчепингом".
Киевский "Будивельник" стартовал с уверенной победы в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. Столичная команда одержала победу над шведским "Норрчепингом" — 51:87.
Киевляне одолели соперника в каждой четверти, уверенно владея инициативой в ходе всего поединка.
Самым результативным игроком в составе "Будивельника" стал Энтони Барбер, на счету которого 18 очков.
Матч второго раунда против "Бамберга" состоится в четверг, 23 сентября. Начало – в 20:00.
Напомним, что кроме Лиги чемпионов киевляне также явились в Северную Европейскую баскетбольную лигу. Также "Будивельник" сыграет Балканской лиге (Delasport BIBL).
Также столичная команда подтвердила участие в украинской Суперлиге-2022/23. ФБУ уже определила формат проведения следующего сезона Суперлиги.
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