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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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178
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"Дуже скоро": Буданов натякнув на великий обмін полоненими

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна найближчим часом проведе ще один великий обмін полоненими з Росією.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Кирило Буданов

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Незабаром Україна планує провести ще один великий обмін полоненими. Зараз повернення людей — це фактично єдина тема, яку наша держава обговорює з Росією.

Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+».

За словами посадовця, зараз переговори з Росією стосуються майже виключно гуманітарних питань, насамперед обміну полонених. На підтвердження успішної роботи він нагадав про останні звільнення українців.

«Зараз більшість (перемовин з РФ — ред.) обмежені обмінами полонених. До речі, нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Буде ще один великий, дуже скоро», — підкреслив Кирило Буданов.

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, на День Незалежності, 24 серпня 2026 року, в межах спеціального етапу обміну полоненими Україна повернула 10 воїнів — через Білорусь.

А попередній обмін полоненими відбувся 19 серпня: Україна повернула з російського полону ще 103 захисників: серед них оборонці Маріуполя, важкопоранені та хворі воїни.

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