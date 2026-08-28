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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Її просто не впізнати: Келлі Осборн у "голій" сукні і з довгим білявим волоссям з’явилася на вечірці

41-річна донька знаменитого музиканта Оззі Осборна здивувала разючим перевтіленням.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Келлі Осборн

Келлі Осборн / © Getty Images

Келлі Осборн відвідала камерну вечірку, яку влаштувала для своїх лондонських друзів у ресторані Neighbourhood у Tower House.

Телезірку було складно впізнати. Вона постала з довгим білявим волоссям, укладеним об’ємними хвилями, і продемонструвала схудлу струнку фігуру.

На івенті Келлі постала у мереживній приталеній «голій» сукні максі насиченого винного відтінку з короткими рукавами. Ажурна тканина була прикрашена великим квітковим візерунком, а під нею виднілася бежева підкладка.

Келлі Осборн / © Getty Images

Келлі Осборн / © Getty Images

Талію Осборн підкреслила тонким чорним ременем із золотистою застібкою. Вбрання вона поєднала з бордовими шкарпетками і чорними босоніжками у стилі Мері Джейн на підборах, прикрашеними тонкими ремінцями і золотистою фурнітурою.

Аутфіт Келлі доповнила золотими ланцюжками з різноманітними кулонами, годинником і каблучками. Макіяж зірки був не менш ефектним: очі вона підкреслила фіолетово-бордовими тінями і пишними накладними віями, а губи нафарбувала темною винною помадою.

Нагадаємо, Келлі Осборн одягнула капелюшок у формі крил кажана, щоб вшанувати свого батька.

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