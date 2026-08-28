Ее просто не узнать: Келли Осборн в "голом" платье и с длинными светлыми волосами появилась на вечеринке

Келли Осборн / © Getty Images

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Келли Осборн посетила закрытую вечеринку, которую устроила для своих лондонских друзей в ресторане Neighbourhood в Tower House.

Телезвезду было трудно узнать. Она появилась с длинными светлыми волосами, уложенными объемными волнами, и продемонстрировала похудевшую стройную фигуру.

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На мероприятии Келли предстала в кружевном облегающем “голом” платье макси насыщенного винного оттенка с короткими рукавами. Ажурная ткань была украшена крупным цветочным узором, а под ней просвечивала бежевая подкладка.

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Келли Осборн / © Getty Images

Талию Осборн подчеркнула тонким черным ремнем с золотистой пряжкой. Наряд она дополнила бордовыми носками и черными босоножками в стиле Мэри Джейн на каблуках, украшенными тонкими ремешками и золотистой фурнитурой.

Келли дополнила свой наряд золотыми цепочками с разнообразными кулонами, часами и кольцами. Макияж звезды был не менее эффектным: глаза она подчеркнула фиолетово-бордовыми тенями и пышными накладными ресницами, а губы накрасила темной винной помадой.

Напомним, Келли Осборн надела шляпку в форме крыльев летучей мыши, чтобы почтить память своего отца.

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