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- Шоу-бизнес
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Ее просто не узнать: Келли Осборн в "голом" платье и с длинными светлыми волосами появилась на вечеринке
41-летняя дочь знаменитого музыканта Оззи Осборна удивила всех своим поразительным перевоплощением.
Келли Осборн посетила закрытую вечеринку, которую устроила для своих лондонских друзей в ресторане Neighbourhood в Tower House.
Телезвезду было трудно узнать. Она появилась с длинными светлыми волосами, уложенными объемными волнами, и продемонстрировала похудевшую стройную фигуру.
На мероприятии Келли предстала в кружевном облегающем “голом” платье макси насыщенного винного оттенка с короткими рукавами. Ажурная ткань была украшена крупным цветочным узором, а под ней просвечивала бежевая подкладка.
Талию Осборн подчеркнула тонким черным ремнем с золотистой пряжкой. Наряд она дополнила бордовыми носками и черными босоножками в стиле Мэри Джейн на каблуках, украшенными тонкими ремешками и золотистой фурнитурой.
Келли дополнила свой наряд золотыми цепочками с разнообразными кулонами, часами и кольцами. Макияж звезды был не менее эффектным: глаза она подчеркнула фиолетово-бордовыми тенями и пышными накладными ресницами, а губы накрасила темной винной помадой.
Напомним, Келли Осборн надела шляпку в форме крыльев летучей мыши, чтобы почтить память своего отца.