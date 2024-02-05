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В платье с прозрачным корсетом и сумкой-магнитофоном: Келли Осборн на музыкальном мероприятии

В платье с прозрачным корсетом и сумкой-магнитофоном: Келли Осборн на музыкальном мероприятии

В платье с прозрачным корсетом и сумкой-магнитофоном: Келли Осборн на музыкальном мероприятии

Келли Осборн / Фото: Associated Press

Дочь знаменитого музыканта Оззи Осборна в эффектном аутфите пришла на премию.

Британская певица и актриса Келли Осборн посетила церемонию награждения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Там звезда появилась в черном корсетном платье без бретелек и с рюшами из органзы от бренда Christian Siriano, которое сверху и снизу было прозрачным. Наряд Келли скомбинировали с черными лакированными босоножками на высокой платформе и каблуках.

Келли Осборн / © Associated Press
Келли Осборн / Фото: Associated Press

В руке она держала экстравагантную сумочку в виде магнитофона, инкрустированную стразами.

Келли Осборн / © Associated Press
Келли Осборн / Фото: Associated Press

Осборн не изменяет своему многолетнему стилю прически – имеет волосы фиолетового цвета. Она сделала объемную укладку с локонами. Артистка дополнила лук макияжем с помадой ягодного оттенка, бриллиантовыми серьгами и кольцом с камнями.

Напомним, артистка Оливия Родриго на премии "Грэмми" появилась в винтажном кремовом платье макси от бренда Versace, в котором Линда Евангелиста продефилировала на подиуме 1995 года.

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