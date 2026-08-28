Полный отказ от сахара — плохая идея / © Credits

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В последние годы мир буквально увлекся концепцией «чистого питания». Мы внимательно читаем этикетки, отказываемся от сладостей и всё чаще выбираем продукты с пометкой «без добавления сахара». И на это есть веские основания, ведь избыток добавленных сахаров может повысить риск ожирения, сахарного диабета II типа и других метаболических нарушений. Но означает ли это, что сахар нужно полностью исключить из рациона, давайте разберёмся.

Что показал эксперимент

В исследовании, о котором сообщило издание RTÉ, ученые наблюдали за небольшой группой лабораторных мышей, которых перевели на рацион без сахара.

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На первый взгляд результаты выглядели многообещающими, ведь животные не набирали лишний вес, а их масса тела оставалась в норме. Однако более глубокий анализ выявил совершенно иную картину. Несмотря на отсутствие ожирения, у мышей начались нарушения обмена веществ. Организм хуже регулировал уровень глюкозы в крови, а гормоны сигнализировали о проблемах в работе кишечника.

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Важно отметить, что это исследование проводилось лишь на шести мышах в каждой группе. Из-за существенных различий между пищеварительной системой мышей и людей результаты нельзя автоматически переносить на человеческий организм. Однако они дают основания более внимательно изучать последствия чрезмерно строгих диетических ограничений.

Микробиом

Главным «героем» этого исследования стал не сам сахар, а микробиом кишечника. Наш пищеварительный тракт населен триллионами бактерий, которые помогают переваривать пищу, вырабатывают важные вещества и поддерживают работу иммунной системы.

Часть полезных бактерий использует простые углеводы в качестве источника энергии. В ходе этого процесса они вырабатывают соединения, которые:

поддерживают здоровье слизистой оболочки кишечника

помогают усваивать питательные вещества

влияют на гормоны сытости

улучшают чувствительность организма к инсулину

Когда же такого «топлива» не хватает, количество полезных бактерий может уменьшаться.

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«Дырявый кишечник»

Авторы исследования предполагают, что строгая безсахарная диета изменила состав микробиома: количество полезных бактерий уменьшилось, а их место заняли микроорганизмы, более устойчивые к стрессу.

В результате, согласно результатам эксперимента, кишечный барьер стал менее эффективным. Такое состояние часто называют синдромом повышенной проницаемости кишечника или «дырявым кишечником». В этом случае определенные бактериальные токсины могут легче проникать через кишечную стенку и провоцировать иммунный ответ.

В то же время следует помнить, что термин «дырявый кишечник» часто используется в популярной литературе, однако механизмы этого процесса и его роль в развитии различных заболеваний у людей до сих пор активно изучаются.

Не стоит торопиться с выводами

Есть ещё одна важная деталь. Рацион лабораторных мышей был не только без сахара, но и с очень низким содержанием жиров. Это совсем не похоже на типичное современное питание, в котором часто сочетаются избыток калорий, насыщенных жиров и добавленного сахара. Именно такая комбинация сегодня считается одним из ключевых факторов развития ожирения и диабета.

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Поэтому рекомендации врачей остаются прежними: ограничивать потребление добавленных сахаров — полезно, особенно если вы часто употребляете продукты с высокой степенью переработки, сладкие напитки или кондитерские изделия. Однако полностью исключать все источники природных сахаров без медицинских показаний не стоит.

Здоровый микробиом

Вместо экстремальных диет стоит сосредоточиться на разнообразном питании. Прежде всего, следует регулярно включать в меню:

овощи и фрукты

цельнозерновые продукты

бобовые

орехи и семена

Именно они снабжают организм природными сахарами, клетчаткой и другими питательными веществами, необходимыми для здоровой кишечной микрофлоры.

Если же человек в течение длительного времени придерживался очень строгих ограничений, полезными могут оказаться ферментированные продукты, такие как кефир, натуральный йогурт с живыми культурами, квашеная капуста или другие источники пробиотических бактерий.

Идея полностью исключить сахар может показаться универсальным рецептом здорового образа жизни, однако наука всё чаще напоминает, что организму нужен баланс, а не крайности. Лучшая стратегия — не объявлять войну всем углеводам, а сокращать именно добавленные сахара и оставлять в меню фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и другие натуральные источники питательных веществ. Именно такой подход сегодня поддерживает большинство современных рекомендаций по здоровому питанию.

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