Вдова короля Харальда V - королева Соня - останется при своем прежнем титуле

Королева Соня / © Getty Images

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Более трех десятилетий королева Соня – вдова короля Харальда V - занимала очень специфическое положение: жена короля, институциональный партнер и одна из самых постоянных фигур в монархии.

Королева Соня и король Харальд V / © Getty Images

В свои 89 лет Соня, похоже, не собирается исчезать из общественной жизни или быть сведенной к чисто домашней роли. Вместо этого, перемены открывают новую главу, в которой ей придется сосуществовать с новой правящей парой и найти свое место в королевском доме, переживающем смену поколений.

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Первое решение относительно ее будущего уже принято: она сохранит титул, который носила до сих пор. Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии, объяснил, что это было желанием Хокона VIII — его новое имя как монарха — и что никаких дополнительных титулов, таких как «почетный» или «королева-мать», не будет. Таким образом, изменение коснется положения, а не стиля.

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Королева Соня / © Getty Images

Следовательно, Соня Норвежская продолжит быть королевой одновременно с Метте-Марит, хотя последняя будет занимать центральную роль в новой правящей паре вместе с Хоконом, ее мужем.

Также ранее мы писали, что старшая дочь Хокона и Метте-Марит – принцесса Ингрид Александра – теперь носит титул кронпринцессы.

Королева Соня и королева-консорт Метте-Марит / © Getty Images

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