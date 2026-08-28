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Вдова короля Харальда V - королева Соня - останется при своем прежнем титуле
Более трех десятилетий королева Соня — вдова короля Харальда V — занимала очень специфическое положение: жена короля, институциональный партнер и одна из самых постоянных фигур в монархии.
Более трех десятилетий королева Соня – вдова короля Харальда V - занимала очень специфическое положение: жена короля, институциональный партнер и одна из самых постоянных фигур в монархии.
В свои 89 лет Соня, похоже, не собирается исчезать из общественной жизни или быть сведенной к чисто домашней роли. Вместо этого, перемены открывают новую главу, в которой ей придется сосуществовать с новой правящей парой и найти свое место в королевском доме, переживающем смену поколений.
Первое решение относительно ее будущего уже принято: она сохранит титул, который носила до сих пор. Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии, объяснил, что это было желанием Хокона VIII — его новое имя как монарха — и что никаких дополнительных титулов, таких как «почетный» или «королева-мать», не будет. Таким образом, изменение коснется положения, а не стиля.
Следовательно, Соня Норвежская продолжит быть королевой одновременно с Метте-Марит, хотя последняя будет занимать центральную роль в новой правящей паре вместе с Хоконом, ее мужем.
Также ранее мы писали, что старшая дочь Хокона и Метте-Марит – принцесса Ингрид Александра – теперь носит титул кронпринцессы.