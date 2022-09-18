Як діяти після звільнення з окупації та полону і підтримати близьких – конкретні поради

Життя в окупації – дуже складний досвід, який може мати низку наслідків для психологічного стану людини.

Як діяти після звільнення територій, як підтримати близьких та впоратися з пережитим досвідом окупації та полону.

Надаємо конкретні поради та корисні контакти від фахівців МОЗ.

Також ми зібрали корисні контакти, за якими можна отримати безоплатні консультації щодо фізичного, емоційного та психологічного стану:

Контакт-центр МОЗ України – 0-800-602-019

Урядова «гаряча лінія» – 15-45

Номер організації «Людина в біді» – 0-800-210-160 (цілодобово)

Телефон довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги у разі станів душевної кризи – (044) 456-17-02, (044) 456-17-25 (цілодобово)

Лінія емоційної підтримки МОМ – 0-800-211-444 (з 10:00 до 20:00 щодня)

Лінія запобігання самогубствам Ukraine LifeLine – 733

Нагадаємо, в США оголосили надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу.

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