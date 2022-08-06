В США оголосили надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу

У країні вже зареєстрували понад 6600 випадків захворювання.

Уряд США оголосив спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Про це пише BBC.

Це рішення має прискорити розподіл вакцин, лікування та полегшити доступ до федеральних ресурсів для стримування вірусу.

Рішення ухвалили після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про найвищий рівень небезпеки у зв'язку із різким зростанням числа випадків у світі.

Чверть випадків виявили у штаті Нью-Йорк, який минулого тижня оголосив надзвичайний стан через хворобу.

У Каліфорнії та Іллінойсі надзвичайний стан оголосили на початку цього тижня.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), цього року підтвердили понад 26 тисяч випадків у всьому світі.

Чиновники у США та інших країнах рекомендують людям із найвищим ризиком зараження – зокрема геям та бісексуалам, а також деяким медичним працівникам – зробити щеплення.

Нагадаємо, в Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи.

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