В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы

В стране уже зарегистрировали более 6600 случаев заболевания.

Правительство США объявило вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Об этом пишет BBC.

Это решение должно ускорить распределение вакцин, лечение и облегчить доступ к федеральным ресурсам для сдерживания вируса.

Решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о высоком уровне опасности в связи с резким ростом числа случаев в мире.

Четверть случаев обнаружили в штате Нью-Йорк, который на прошлой неделе объявил чрезвычайное положение из-за болезни.

В Калифорнии и Иллинойсе чрезвычайное положение было объявлено в начале этой недели.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в этом году подтвердили более 26 тысяч случаев по всему миру.

Чиновники в США и других странах рекомендуют людям с высоким риском заражения – в частности геям и бисексуалам, а также некоторым медицинским работникам – сделать прививку.

Напомним, в Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы.

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