В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы

В стране уже зарегистрировали более 6600 случаев заболевания.
Правительство США объявило вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.
Об этом пишет BBC.
Это решение должно ускорить распределение вакцин, лечение и облегчить доступ к федеральным ресурсам для сдерживания вируса.
Решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о высоком уровне опасности в связи с резким ростом числа случаев в мире.
Четверть случаев обнаружили в штате Нью-Йорк, который на прошлой неделе объявил чрезвычайное положение из-за болезни.
В Калифорнии и Иллинойсе чрезвычайное положение было объявлено в начале этой недели.
По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в этом году подтвердили более 26 тысяч случаев по всему миру.
Чиновники в США и других странах рекомендуют людям с высоким риском заражения – в частности геям и бисексуалам, а также некоторым медицинским работникам – сделать прививку.
Напомним, в Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы.
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