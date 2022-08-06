Россияне ракетами атаковали Николаев: ранены

В ночь на 6 августа около 03:30 враг нанес ракетные удары по Николаеву. В результате атаки кафиров ранения получили два человека. Кроме того, повреждены жилые здания.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Кроме того, 5 августа российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Корабельного района города. Известно о 21 раненом, среди которых 13-летний подросток. Один человек погиб. Росяне повредили 21 частный дом. К слову, в 17 из них попали обломки от боеприпасов в крышу, выбиты окна и изуродован фасад. Также в четырех частных домах возникли возгорания, а в пяти многоэтажках выбиты окна. Повреждены здания двух частных предприятий.

Николаевский район

Накануне днем россияне нанесли удары по территории села Новониколаевка Первомайской общины. В результате атаки занялся дом и две хозяйственные постройки. Также возникли возгорания сухостоя на придомовых территориях и парковой зоне. Вчера также дважды загорелся пожар хвойной подстилки на территории Галициновского лесного урочища.

Баштанский район

Накануне около 22:30 обстрелов подверглась деревня Красная Долина Широковской общины. Повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах.

Утром, 6 августа, были зафиксированы обстрелы вне сел Поляна, Степное, Широкое, Красная Долина. Кроме того, проходят с определенной периодичностью обстрелы в Широковской общине.

В ОВА подчеркивают, что за последние сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов Березнеговатской общины на линии разграничения увеличилась. Вчера, 5 августа, на открытой территории общины произошло возгорание сухой травы, лесной полосы и пожнивных остатков. Произошло это из-за попадания боеприпасов и их обломков

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметили в Николаевской ОВА.

Как сообщалось, в Николаеве вводится долгий комендантский час. Она продлится с 23 часов вечера 5 августа до 5 утра 8 августа. Районы города будут отрабатываться в частности по коллаборантам.

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