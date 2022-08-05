Николаев "закрывают" на два дня — Ким

Город на выходные закроют, его нужно будет объезжать.

В Николаеве вводится долгий комендантский час – на два выходных дня. Он продлится с 23 часов вечера 5 августа до 5 утра 8 августа.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу отнестись с пониманием, запланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", – написал он.

Глава ОВА успокоил – никакого нападения от врага не ожидается. Районы города будут отрабатываться в том числе в отношении коллаборантов.

Напомним, российские оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев. Враг применил кассетные боеприпасы и "Пионы".

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