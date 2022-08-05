Миколаїв "закривають" на два дні - Кім

Місто на вихідні закриють, його треба буде об’їжджати.

У Миколаєві запроваджується довга комендантська година – на два вихідні дні. Вона триватиме від 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку 8 серпня.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу поставитись із розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - написав він.

Голова ОВА заспокоїв - жодного нападу від ворога не очікується. Райони міста будуть відпрацьовуватися зокрема щодо колаборантів.

Нагадаємо, російські окупанти за ніч тричі обстріляли Миколаїв. Ворог застосував касетні боєприпаси і "Піони".

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