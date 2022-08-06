Росіяни ракетами атакували Миколаїв: є поранені

У ніч проти 6 серпня близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок атаки окупантів пораненя отримали дві людини. Крім того, пошкоджено житлові будівлі.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Крім того, 5 серпня, російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району міста. Відомо про 21 пораненого, серед яких 13-річний підліток. Одна особа загинула. Росяни пошкодили 21 приватний будинок. До слова, у 17 з них влучили уламки від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Також у чотирьох приватних будинках виникли займання, а у п'яти багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено будівлі двох приватних підприємств.

Миколаївський район

Напередодні вдень росіяни завдали ударів по території села Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок атаки зайнявся будинок і дві господарські споруди. Також виникли займання сухостою на прибудинкових територіях та парковій зоні. Вчора також двічі зайнялася пожежа хвойної підстилки на території Галицинівського лісового урочища.

Баштанський район

Напередодні близько 22:30 обстрілів зазнало село Червона Долина Широківської громади. Пошкоджено житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах.

Вранці, 6 серпня, зафксували обстріли поза межами сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина. Крім того, відбуваються з певною періодичністю обстріли в Широківській громаді.

В ОВА наголошують, що протягом останньої доби інтенсивність обстрілів населених пунктів Березнегуватської громади, що на лінії розмежування, збільшилась. Вчора, 5 серпня, на відкритій території громади відбулося загоряння сухої трави, лісосмуги та пожнивних залишків. Сталося це через потрапляння боєприпасів та їх уламків

В Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, наголосили у Миколаївській ОВА.

Як повідомлялося, у Миколаєві запроваджується довга комендантська година. Вона триватиме від 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку 8 серпня. Райони міста будуть відпрацьовуватися зокрема щодо колаборантів.

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