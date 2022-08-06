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Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бої - Генштаб

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Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бої - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські загарбники зосереджують зусилля на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку.

Армія агресорки Росії веде наступ у напрямку Бахмута. Станом на ранок суботи, 6 серпня, тривають бойові дії.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, окупанти ведуть наступальні бої у напрямках Яковлівка - Вершина та Кодема - Зайцеве. Втім, там загарбники успіху не мали, а тому відійшли. 

У Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Росіяни завдали авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Нагадаємо, розпочалася 164 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти ведуть наступальну операцію на Донецькому напрямку. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 6 серпня - у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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