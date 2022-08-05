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Коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні: генерал Марченко дав свій прогноз

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Коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні: генерал Марченко дав свій прогноз

Фото: УНІАН

Гаряча фаза війни Росії проти України закінчиться до кінця 2022 року. Довше не витримають ані, РФ, ані Українська держава.

А наразі очікується новий наступ окупантів на Миколаїв.

Про це командувач обороною Миколаєва генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів в інтерв'ю журналісту Тарасу Березовцю.

Військовий командир зазначив, що "чекаємо того ж самого, що й під час першої фази наступу".

"За тим самим планом вони хочуть піти на Миколаїв, але я хочу всіх заспокоїти: не треба їх боятися. Їм страшніше, аніж нам. Вони теж бояться. Треба чинити опір. Будемо бити, будемо їх виганяти. Це наша земля, ми нікого не боїмося і нікого сюди не пустимо", – заявив Марченко.

Він також закликав здаватися російських військових, яких насильно відправили воювати. Генерал-майор пообіцяв, що в такому разі загарбники житимуть.

Командувач обороною Миколаєва також спрогнозував, скільки триватиме гаряча фаза війни.

"Я дуже рідко берусь прогнозувати, але довго гаряча фаза війни тривати не буде. Ні вони, ні ми не потягнемо її довго. Я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця цього року однозначно", – сказав Марченко.

Він також розповів про низку факторів, від яких залежить звільнення тимчасово захоплених територій України, зокрема Херсонської області.

"Це залежить від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. Коли ми будемо знати – скільки її дадуть, тоді можна буде робити якісь прогнози. Зараз це важко прогнозувати. Але ми будемо битися з нею, або без неї. Треба буде – будемо вилами виганяти окупантів", – наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, в ЗСУ повідомили, що готуються до початку надзвичайно активної фази війни.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3993
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