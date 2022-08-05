Церковний календар на 6 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 6 серпня в церковному календарі

6 серпня вшановують пам’ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 6 серпня — день пам’яті мучеників благовірних князів Бориса і Гліба

У суботу, 6 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

Благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб після хрещення отримали імена Роман і Давид. Вони були синами рівноапостольного князя Київської Русі Володимира Великого.

Народилися вони незадовго до Хрещення Русі, а тому їх виховували в християнському благочесті. Борис отримав непогану на той час освіту, любив проводити час за читанням Святого Письма та подвигів святих. Через це він прагнув наслідувати подвиг угодників Божих та багато молився.

Гліб виховувався разом зі своїм старшим братом, а тому багато в чому його наслідував. Обидва брати були милосердними, добрими та чуйними до бідних. Борис отримав у спадок Ростов і керував своїм князівськом мудро. Незадовго до смерті Володимира, Борис з військом рушив проти печенігів. Тому ні його, ні Гліба в Києві в день смерті князя не було.

Старший брат, князь Святополк, відрізнявся підлою вдачею. Він не вірив, що Борис не претендує на київський престол. А тому вирішив вбити своїх братів. Сталося це 1015 року.

Церковний календар на 6 серпня: відео

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