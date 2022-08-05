Церковный календарь на 6 августа - кому молятся верующие

Какой праздник 6 августа в церковном календаре

В субботу, 6 августа 2022 года, церковь чтит память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 6 августа – день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб после крещения получили имена Роман и Давид. Они были сыновьями равноапостольного князя Киевской Руси Владимира Великого.

Родились они незадолго до Крещения Руси, а потому их воспитывали в христианском благочестии. Борис получил неплохое в то время образование, любил проводить время за чтением Священного Писания и подвигов святых. Поэтому он стремился следовать подвигу угодников Божиих и много молился.

Глеб воспитывался вместе со своим старшим братом, а потому во многом ему подражал. Оба брата были милосердными, добрыми и отзывчивыми к бедным. Борис получил в наследство Ростов и руководил своим княжеством мудро. Незадолго до смерти Владимира Борис с войском двинулся против печенегов. Потому ни его, ни Глеба в Киеве в день смерти князя не было.

Старший брат, князь Святополк, отличался подлым нравом. Он не верил, что Борис не претендует на киевский престол. Поэтому решил убить своих братьев. Случилось это в 1015 году.

Церковный календарь на 6 августа: видео

Народные приметы на 6 августа

Низко летает кукушка - ждите дождя.

Ранним утром начали жужжать мухи - будет солнечная погода.

Домашняя птица спряталась в сарай - скоро начнется непогода.

Что нельзя делать 6 августа