США готують новий пакет озброєнь для України на мільярд доларів — Reuters

Американська допомога включатиме боєприпаси для зброї далекого радіусу дії та броньовані медичні транспортні засоби.

У понеділок, 8 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Вони попередили, що вартість та вміст військової допомоги може ще змінитися.

Однак, якщо пакет буде підписано в його нинішньому вигляді, він буде оцінений в 1 мільярд доларів і включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підписав Меморандум про виділення Україні військової допомоги на 550 мільйонів доларів.

Допомога не за горами: пройшла телефонна розмова між США та Україною

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