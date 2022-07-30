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Уряд Норвегії передав ЗСУ бронеавтомобілі IVECO LAV III

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Уряд Норвегії передав ЗСУ бронеавтомобілі IVECO LAV III

Фото: уряд Норвегії

Уряд Королівства Норвегії ухвалив рішення передати Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III.

Як зазначили в уряді Норвегії, бронеавтомобілі уже перебувають в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Королівства Норвегії.

"Автомобілі користуються попитом з боку української влади. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність і захист, і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані", - йдеться у заяві.

Броньовані авто постачаються на додаток до іншого військового обладнання, яке Норвегія уже передала Україні. Це - артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери. 

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії", - заявив міністр оборони Королівства Норвегії Бьорн Арільд Грам. 

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber. Відповідні танки можна використовувати для подолання водної та інших перешкод під час бою.

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