Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber

Відповідні танки можна використовувати для подолання водної та інших перешкод під час бою.

Про це Міноборони Німеччини повідомляє у Твітері.

"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки Сухопутних військ України міністерка Ламбрехт прийняла рішення відправити 16 броньованих мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водної та інших перешкод під час бою", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що з допомогою танка-мостоукладника Biber інженерні групи забезпечують мобільність власних військ для подолання перерізу місцевості, ярів чи водойм. При укладанні швидкісний броньований міст загальною довжиною 22 метри з'єднується з двох половин. Транспортно-укладальна машина для моста створена на базі шасі танка Leopard 1.

Раніше Федеральний уряд Німеччини також схвалив продаж Україні 100 сучасних самохідних гаубиць Panzerhaubitze (PzH) 2000.

Нагадаємо, Північна Македонія передасть Україні танки Т-72, які планувала найближчими роками "списати".

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