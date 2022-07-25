Україна отримала від Польщі танки PT-91 Twardy - Єрмак

Польські танки PT-91 Twardy вже в Україні.

Польща передала Україні партію танків PT-91 Twardy.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Також цю інформацію підтвердив прес-секретар Міноборони Польщі Кшиштоф Платек. Однак точна кількість танків та додаткових деталей чергового траншу не озвучується.

"Дефіцит у понад 200 танків Т-72 і певної кількості танків PT-91 буде покритий повністю, навіть з надлишком, тому що це танки набагато більш високого, більш якісного рівня", – сказав Платек.

Танк PT-91 Twardy – польська модернізація Т-72, який пройшов ремоторизацію, отримав нову систему управління вогнем та посилене бронювання.

Нагадаємо, Росія дістає з резервів радянську техніку для війни проти України.

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