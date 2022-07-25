У британській розвідці назвали дилему, перед якою стоїть командування РФ

Розвідка також відзначає проблеми окупантів з військовою технікою.

Британська розвідка відзначає, що російські військові продовжують стикатися з дилемою посилення наступу на сході чи зміцнення оборони на заході.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході", - йдеться у дописі.

Крім того, британська розвідка відзначає проблеми окупантів з військовою технікою.

Зазначається, що 18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною.

Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу ЗСУ відбили наступ окупантів на кількох напрямках на Донеччині.

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