"Ворог боїться": у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжували обстріли позицій українських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 29 липня.

На півдні основні зусилля загарбники зосереджують на недопущенні просування українських військ.

"Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

Раніше у Генштабі розповіли, що на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії.

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