"Українських полонених до Оленівки звозили кілька днів" - джерело в Міноборони

Напередодні обстрілу окупанти кілька днів звозили українських військовополонених до в'язниці у Оленівці, щоб потім обстріляти ці помешкання з людьми.

Про це повідомили джерела в Міноборони, уточнивши, що обстріл в'язниці, швидше за все, лише частина із задуманого окупантами.

"За характером руйнувань можна зробити висновки, що обстріл робився з відстані 15-20 км від колонії. Як усі розуміють, українські позиції розташовані на дальній відстані від цієї місцевості, і ЗСУ фізично не могли дістати артилерію туди. Не кажучи вже про те, що цивільною інфраструктурою ЗСУ не стріляють", - повідомили ТСН.ua в оборонному відомстві.

До цього військові додали, що зараз є підстави припускати – обстрілом в'язниці в Оленівці провокації противника найближчими днями не закінчиться.

"Можливо, цей обстріл – лише частина комплексної провокації, наслідки якої можуть настати найближчими днями. Це не твердження та не офіційна позиція відомства, а думки окремих військових", - каже співрозмовник.

До цього військові додають, що за непідтвердженими даними загинули 53 особи.

"Перевірюється інформація, що до Оленівської в'язниці були привезені саме ті українські військовополонені, яких катували", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

За даними розвідки, цей акт тероризму здійснили найманці зі складу ПВК "Вагнера" ("Ліга") за особистою командою номінального власника компанії Євгена Пригожина. Це не було узгоджено з керівництвом Міноборони РФ.

Все, що відомо про обстріл колонії в Оленівці читайте в матеріалі ТСН.ua.

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