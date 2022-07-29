Північна Македонія планувала через кілька років зняти ці танки з озброєння.

Північна Македонія передає Україні танки Т-72, які планувала найближчими роками "списати".

Про це повідомило міністерство оборони балканської країни, інформує РТС.

За словами представниками Міноборони Північної Македонії, через кілька років ці машини стануть неконкурентоспроможними, а також незабаром їх замінять сучасні засоби. Танки були на озброєнні у підрозділі, який невдовзі розформують.

Скільки саме танків відправили до України, не зазначаться.

Влада Північної Македонії підтвердила факт передавання Україні танків Т-72 після того, як у соцмережах з’явилися кадри колони військової техніки.

Фото: РТС

Як пише "Балканський оглядач", сербські ЗМІ стверджують, що ці танки були передані Скоп'є Росією в 2000 році під час збройного протистояння македонської влади із албанськими повстанцями.

Раніше повідомлялося, що у мирних жителів Полтавської області вилучили 11 танків та дві бронемашини.

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