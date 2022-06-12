Німеччина відкинула пропозицію Іспанії передати Україні 40 бойових танків Leopard - Spiegel

Німеччина відкинула пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їх модернізації.

Якби Берлін погодився на ідею Іспанії, то це був би перший випадок, коли країна-член НАТО поставила Україні бойові танки.

Про це пише Spiegel із посиланням на урядові джерела.

"З того часу іспанці різко відступили: план не був остаточно узгоджений політично. Чи просто це була ідея від когось нижче рівнем?", - пише видання.

Крім того, зазначається, що німецька влада телефоном попередила іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятої всіма західними союзниками неформальної домовленості не постачати Києву танки.

Більше того, у Мадриді навіть перепросили у Берліна "за хвилювання і тиск, що чинився на канцлера".

"Тому не дивно, що до федерального уряду не надходило заявок на постачання іспанських танків до України", – пише видання.

Йдеться щонайбільше про десять танків 1990-х років, які настільки застарілі, що будуть готові до поставки лише через багато місяців.

Нагадаємо, посол України у Німеччині Андрій Мельник зазначив, що виробництво ППО для України завершиться наприкінці літа, потім пройде навчання, а постачання IRIS-T відбудеться у жовтні.

За його словами, система IRIS-T восени допоможе прикрити Київ, а через 3-4 роки убезпечить інші міста та важливі об'єкти України від ракетних ударів.

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