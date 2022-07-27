Уряд Німеччини погодився продати 100 гаубиць PzH 2000 Україні - Der Spiegel

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 сучасних самохідних гаубиць Panzerhaubitze (PzH) 2000.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Зазначається, що ще у квітні Україна запросила можливість закупівлі гаубиць безпосередньо у виробника і 13 липня Міністерство економіки ФРН видало німецькому виробнику озброєння Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем Panzerhaubitze 2000.

Представник KMW також повідомив виданню, що вартість 100 самохідних гаубиць становить 1,7 мільярда євро, що набагато перевищить попередні суми поставки озброєнь, які становили близько 600 мільйонів євро. У KMW наголосили, що виробництво систем озброєння має розпочатися негайно, але, коли саме перші гаубиці поїдуть до України, поки що невідомо.

Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, тож головною турботою є довгострокове посилення української армії, пише Der Spiegel.

Варто зазначити, що раніше Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Вони вже у розпорядженні ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 154-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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