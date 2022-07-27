Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уряд Німеччини погодився продати 100 гаубиць PzH 2000 Україні - Der Spiegel

Дата публікації
Перегляди
3235
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Уряд Німеччини погодився продати 100 гаубиць PzH 2000 Україні - Der Spiegel

Фото: Associated Press

Коли надійдуть перші установки, наразі незрозуміло.

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 сучасних самохідних гаубиць Panzerhaubitze (PzH) 2000.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Зазначається, що ще у квітні Україна запросила можливість закупівлі гаубиць безпосередньо у виробника і 13 липня Міністерство економіки ФРН видало німецькому виробнику озброєння Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем Panzerhaubitze 2000.

Представник KMW також повідомив виданню, що вартість 100 самохідних гаубиць становить 1,7 мільярда євро, що набагато перевищить попередні суми поставки озброєнь, які становили близько 600 мільйонів євро. У KMW наголосили, що виробництво систем озброєння має розпочатися негайно, але, коли саме перші гаубиці поїдуть до України, поки що невідомо.

Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, тож головною турботою є довгострокове посилення української армії, пише Der Spiegel.

Варто зазначити, що раніше Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Вони вже у розпорядженні ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 154-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Німеччина зробила багато для України, але канцлер завагався - Ральф Фюкс

Німеччина зробила багато для України, але канцлер завагався - Ральф Фюкс
Наступна публікація