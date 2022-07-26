Німецькі САУ Gepard: Жданов розповів, як вони допоможуть ЗСУ на фронті

До України прибули перші зенітні самохідні артилерійські установки Gepard з Німеччини. Військовий експерт Олег Жданов розповів основні характеристики артустановки та чим вона стане в нагоді українським захисникам.

За словами Жданова, німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard призначена для прикриття військ на передньому краї фронту.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

Військовий експерт зазначив, що раніше Німеччина обіцяла надати України 15 таких установок в липні, а ще 15 - в серпні. Наразі на фронт прибуло лише три Gepard.

Жданов розповів, що це тактичні засоби протиповітряної оборони, які призначені для прикриття військ на передньому краї фронту.

"Вони броньовані, у них радіолокаційна станція бачить на 18 км, ураження вони можуть здійснювати з дистанції 5-7 км. Тому для наших військ це буде дуже в нагоді в плані захисту від штурмової і армійської авіації російських військ", - наголосив Жданов.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Вони вже у розпорядженні ЗСУ.

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