"Це не перегони за місце у рейтингу": Бербок про постачання озброєння Україні та коли надійдуть IRIS-T

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала, чому Німеччина затягує постачання озброєння для України, то коли ми отримаємо зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

Про це вона розповіла в інтерв'ю DW.

"Це не перегони за місце у рейтингу. Йдеться про підтримку України з боку всієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО. Саме тому ми комбінуємо нашу підтримку. Наприклад, ми постачаємо Україні гаубиці разом з Нідерландами, частково ми намагаємося отримати боєприпаси від інших країн, якщо у нас немає необхідних. Гадаю, у цьому перевага нашої підтримки, ми не діємо розрізнено, а об'єднуємо наші зусилля. Тому, я думаю, важливо, щоб ми працювали разом, а не один проти одного", - зазначила вона.

За словами Бербок, проблема Німеччини, як і у багатьох європейських держав, у тому, що у власних запас є не все, що потрібно Україні.

"Тому ми відправимо, наприклад, до України IRIS-T (зенітний ракетний комплекс - ред.) – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка лише перебуває у виробництві, та сподіваюсь, вона надійде наприкінці літа. Ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоб підтримати Україну ще більше", - резюмувала міністерка.

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