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"Це не перегони за місце у рейтингу": Бербок про постачання озброєння Україні та коли надійдуть IRIS-T

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"Це не перегони за місце у рейтингу": Бербок про постачання озброєння Україні та коли надійдуть IRIS-T

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена Бербок розповіла про постачання зброї для України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала, чому Німеччина затягує постачання озброєння для України, то коли ми отримаємо зенітний ракетний комплекс IRIS-T.  

Про це вона розповіла в інтерв'ю DW.

"Це не перегони за місце у рейтингу. Йдеться про підтримку України з боку всієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО. Саме тому ми комбінуємо нашу підтримку. Наприклад, ми постачаємо Україні гаубиці разом з Нідерландами, частково ми намагаємося отримати боєприпаси від інших країн, якщо у нас немає необхідних. Гадаю, у цьому перевага нашої підтримки, ми не діємо розрізнено, а об'єднуємо наші зусилля. Тому, я думаю, важливо, щоб ми працювали разом, а не один проти одного", - зазначила вона.

За словами Бербок, проблема Німеччини, як і у багатьох європейських держав, у тому, що у власних запас є не все, що потрібно Україні.

"Тому ми відправимо, наприклад, до України IRIS-T (зенітний ракетний комплекс - ред.) – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка лише перебуває у виробництві, та сподіваюсь, вона надійде наприкінці літа. Ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоб підтримати Україну ще більше", - резюмувала міністерка.

Нагадаємо, ЗСУ переходять до третього етапу війни, військовий експерт пояснив, що це означає.

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