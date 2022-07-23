Жоден український банк не є зараз у стані проблемного, - АУБ

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас констатує, що вітчизняні банки вже тривалий час зазнають інформаційних атак від країни-агресора. Метою ініціаторів інформаційних диверсій є паніка. Хвилі фейків та бруду про українські банки – це диверсія, бо жоден український банк зараз не має статусу проблемного.

"Національний банк України, Асоціація українських банків та банки спрацювали в умовах військової агресії блискавично, і банківська система встояла. Наразі, банківська система є високоліквідною і готовою до викликів", - зазначив очільник АУБ у коментарі Delo.ua.

"Початок хвилі ми почали бачити до широкомасштабної агресії РФ, ще в січні. І вона не спинилася після 24 лютого. Зазначу, що атакують усі банки. І великі, і не дуже, і з державним капіталом, і приватні з вітчизняними акціонерами, і з закордонними власниками. Безперечно, ці інформаційні вкидання інспіровані з боку держави-агресора", - сказав пан Дубас.

Наприклад, Голова правління Альянс Банку, Юлія Фролова публічно заявляла, що банк зіткнувся з поширенням фейкової інформації щодо фінансового стану та правомірності дій установи. Очільниця Альянс Банку закликала довіряти лише офіційним даним. Зокрема перевіряти інформацію щодо поточного стану банківського сектору у Звіті Національного банку України про фінансову стабільність.

Андрій Дубас впевнений, що метою інформаційних диверсій була і є стабільність української банківської системи, яка встояла навіть у найбільш критичні/найкритичніші дні війни.

"Якщо йшлося про великі чи державні банки, то намагалися злякати зміною умов обслуговування чи то роздмухували невеликі технічні негаразди. Причому намагалися подати інформацію в апокаліптичному тоні. Коли атакували відносно невеликі установи - зачіпали питання акціонерів. Причому фейки, які вкидали в інфопростір, були часто старі і давно спростовані", - вказав голова АУБ.

"Я закликаю кожного громадянина відфільтровувати інформацію, яка йде з неперевірених джерел. Усі ці списки нібито неспроможних банків, що виникають там і тут у анонімних джерел, – фейк. Нагадаю, що в червні заступник голови НБУ Ярослав Матузка повідомив, що жоден український банк не є в статусі проблемного", - сказав Андрій Дубас.

Очільник АУБ рекомендує кожному українцю дотримуватися інформаційної гігієни, особливо коли йдеться про фінансові питання і не грати на руку агресору.