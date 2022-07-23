Росіяни атакували ракетами Одеський морський торговий порт

Ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.
Про це повідомили у ЗСУ з посиланням на ОК "Південь".
"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Одеській області близько 11:20 пролунало кілька вибухів.
Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.
Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.
Із Росією наші представники не укладали жодних спільних угод.
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