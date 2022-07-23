Експорт зерна з України: в ООН назвали дату першого рейсу

Перший корабель з українським зерном на борту може залишити український порт на Одещині вже в суботу, 23 липня.

Очікувану дату першого "зернового" рейсу назвали в ООН.

Про це пише The Guardian.

Чиновники ООН заявили, що сподіваються, що попередні відвантаження зерна можуть розпочатися вже в суботу, і сподіваються досягти довоєнного рівня експорту з трьох українських портів — 5 млн метричних тонн на місяць протягом кількох тижнів.

Українські лоцманські судна направлятимуть комерційні судна, які перевозять зерно. Потім судна перетнуть Чорне море в напрямку турецької протоки Босфор під пильним наглядом спільного координаційного центру в Стамбулі, до складу якого входять представники ООН, України, Росії та Туреччини.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина, ООН і РФ у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

"Зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Розмінування територій Одеської області не проводитимуть, кораблі пройдуть безпечними фарватерами.

Термін дії угоди становить 120 днів із можливістю продовження. Вивіз зерна з України відбуватиметься маршрутами, які вже узгодили.

22 липня міністр інфраструктури нашої країни Олександр Кубраков підписав договір про експорт зернових лише з Туреччиною та ООН. Із Росією наші представники не укладали жодних спільних угод.

Нагодуємо світ і хлібом, і олією - що кажуть аграрії про розблокований "зерновий" шлях морем?

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