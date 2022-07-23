Вночі окупанти декілька разів обстріляли Дніпропетровщину

Російська армія не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину.
Окупанти країни-агресорки вдарили по двох районах області: Нікопольському та Криворізькому. В інших районах області станои на 07:30 спокійно.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Червоногригорівську громаду російські війська накрили з "Градів". Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань.
У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали.
У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. В результаті атаки кілька вулиць залишилися без світла. Людей не зачепило, наголосили в ОВА.
Як повідомлялося, зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі. Відомо про щойнаменше одного потерплого внаслідок ворожої атаки.
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