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Вночі окупанти декілька разів обстріляли Дніпропетровщину

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Вночі окупанти декілька разів обстріляли Дніпропетровщину

Фото: Associated Press

Російська армія не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину.

Окупанти країни-агресорки вдарили по двох районах області: Нікопольському та Криворізькому. В інших районах області станои на 07:30 спокійно. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Червоногригорівську громаду російські війська накрили з "Градів". Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. 

У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали. 

У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. В результаті атаки кілька вулиць залишилися без світла. Людей не зачепило, наголосили в ОВА.

Як повідомлялося, зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі. Відомо про щойнаменше одного потерплого внаслідок ворожої атаки.

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