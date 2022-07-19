Росіяни випустили по Нікополю до 40 реактивних снарядів - ОВА

Війська держави-терористки накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Зокрема, лише по Нікополю загарбники випустили до 40 реактивних снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, зафіксовані руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили пожежі. Крім того, у результаті ворожої атаки у місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. Наразі на місці працюють електрики. Люди не постраждали, наголошують в ОВА.

Своєю чергою, глова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що у Нікопольському районі тривога триває відучора - близько 19 годин. "Такого ще не було ніколи. Прошу громадян бути максимально обережними", - наголосив він.

Натомість у Криворізькому районі загарбницькі війська вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді. Обійшлося без постраждалих.

Керівник Дніпропетровщини Резніченко наголошує, що інших районах області наразі спокійно.

Нагадаємо, розпочалася 146 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.ЗСУ відбили ворожі атаки в кількох районах на Донбасі. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 19 липня.

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