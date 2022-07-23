У Харкові пролунали вибухи: Терехов підтвердив "прильот"

Російська армія вчергове обстріляла Харків.
Зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі.
Про це міський голова повідомив у своєму Telegram.
За його словами, відомо про щойнаменше одного потерплого внаслідок ворожої атаки. "Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - додав мер Харкова.
Терехов закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.
До слова, уночі у Харкові кілька разів повідомляли про повітряну тривогу. Останню оголосили о 04:09. Вона тривала кілька годин - до 07:34.
Як повідомлялося, контактні стрілецькі бої у прикордонних лісах на Харківщині спалахують по кілька разів на день. У північному секторі області українські воїни ефективно знищують ворожу техніку та самих окупантів і примудряються просто під носом у рашистів здобувати численні трофеї.
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