Церковний календар на 23 липня - кому моляться віряни

Яке свято 23 липня в церковному календарі

У суботу, 23 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Києво-Печерського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 23 липня — день пам’яті преподобного Антонія Києво-Печерського

Церковний діяч Київської Русі, який створив Києво-Печерську лавру. З юних літ хотів вести чернече життя, яке пізніше послугувало прикладом для простолюдинів та князів.

Народився в Любечі (поблизу Чернігова), в миру його звали Антип. Юнак викопав собі печеру та молився на самоті, адже завжди прагнув спокою. Через деякий час вирушив на гору Афон, де прийняв постриг та отримав нове ім'я. А після повернення до Києва вирішив поширювати Слово Боже та розбудовувати чернече життя на Русі.

Жодна чернеча обитель в Києві йому не сподобалася. А тому він оселився окремо від усіх в печері у передмісті Києва. Після смерті Володимира Великого починається боротьба за владу. Тоді Антоній залишає рідні землі та знову вирушає до Афона. Повертається лише тоді, коли на престол сідає Ярослав Мудрий. Поселився чернець у печері, носив волосяницю та вів дуже скромне життя. Тому почали до нього стікатися учні та сподвижники.

Антонію така популярність не подобалася, він прагнув самотності. Тому перебрався на сусідню гору та викопав там собі нову печеру. З часом поруч почали селитися нові відлюдники. Коли їхня кількість дуже сильно зросла, Антоній отримав від князя Ізяслава благословення, щоб побудувати на горі дерев'яну церкву. Монастир обвели гостроколом, тут було створено особливий статут. Так було засновано Києво-Печерський монастир.

Помер Антоній у віці 90 років. Сьогодні його мощі лежать в монастирі, а саме в тій печері, де він щоденно молився.

Церковний календар на 23 липня: відео

Народні прикмети на 23 липня

На небі з'явилася веселка після короткочасного дощу - чекайте на негоду.

Не висохла нічна роса - буде гроза.

В річці піниться вода - буде дощ.

Що не можна робити 23 липня