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У Миколаєві та Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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У Миколаєві та Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Українські міста знову стали мішенями для російських ракет.

У суботу, 23 липня, близько 5 години ранку під час оголошеної по всій Україні повітряної тривоги пролунали потужні вибухи у містах Миколаєві та Кропивницькому.

Про вибухи в Миколаєві повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Усі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо - без жертв", - написав він. 

Вибухи в Кропивницькому підтвердив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Друзі, ранок тривожний! Не залишайте укриттів! Вся інформація згодом", - написав він.

Очевидці стверджують, що в місті Кропивницькому було чутно щонайменше 4 вибухи. 

Нагадаємо, Миколаїв планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації щодо виявлення колаборантів. Точна дата закриття міста наразі не відома.

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