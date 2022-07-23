У Миколаєві та Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Українські міста знову стали мішенями для російських ракет.

У суботу, 23 липня, близько 5 години ранку під час оголошеної по всій Україні повітряної тривоги пролунали потужні вибухи у містах Миколаєві та Кропивницькому.

Про вибухи в Миколаєві повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Усі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо - без жертв", - написав він.

Вибухи в Кропивницькому підтвердив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Друзі, ранок тривожний! Не залишайте укриттів! Вся інформація згодом", - написав він.

Очевидці стверджують, що в місті Кропивницькому було чутно щонайменше 4 вибухи.

Нагадаємо, Миколаїв планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації щодо виявлення колаборантів. Точна дата закриття міста наразі не відома.

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