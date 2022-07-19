Кім повідомив, що Миколаїв закриють на кілька днів

Миколаїв планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації щодо виявлення колаборантів. Точна дата закриття міста наразі не відома.

Випадки співпраці з окупантами в Миколаєві поодинокі.

Про це очільник ОВА Віталій Кім розповів в ефірі Youtube-каналу "Ходорковський LIVE" 19 липня.

"Ми хочемо це (колабораціонізм – ред.) припинити на корені. У нас ще плануються заходи щодо комендантської години. Місто закриємо на кілька днів, підемо по домівках і відпрацюємо тих нехороших людей", – анонсувавКім.

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Він зауважив, що попри поодинокі випадки співпраці з окупантами в Миколаєві, ці факти несуть за собою потенційні жертви. Адже колаборанти можуть вистежувати позиції ЗСУ, протиповітряної оборони і військових баз.

Нагадаємо, в Миколаївській області платитимуть по 100 дол. свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів. Кім опублікував інструкцію, як здати зрадника та отримати гроші.

Щодня під обстрілами – російські окупанти рівняють з землею Миколаїв

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