Удар по Антонівському мосту в Херсоні: чи придатний він для використання

Після артилерійських ударів з боку ЗСУ Антонівський міст у Херсоні зазнав пошкоджень, проте все ще придатний до використання.
Деталі озвучать в офіційних коментарях ЗСУ.
Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив у Мережі.
"Антонівський міст ушкоджений, але поки придатний для експлуатації (поки що). Деталі дізнаємось із офіційних коментарів Збройних силу України", – йдеться в оприлюдненій інформації.
Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.
Перед цим у соцмережах писали про гучні вибухи та чорний дим у районі мосту.
Зазначимо, що жителів Херсонської області закликають евакуюватись із регіону.
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