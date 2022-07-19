Удар по Антонівському мосту в Херсоні: чи придатний він для використання

Після артилерійських ударів з боку ЗСУ Антонівський міст у Херсоні зазнав пошкоджень, проте все ще придатний до використання.

Деталі озвучать в офіційних коментарях ЗСУ.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив у Мережі.

"Антонівський міст ушкоджений, але поки придатний для експлуатації (поки що). Деталі дізнаємось із офіційних коментарів Збройних силу України", – йдеться в оприлюдненій інформації.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

Перед цим у соцмережах писали про гучні вибухи та чорний дим у районі мосту.

Зазначимо, що жителів Херсонської області закликають евакуюватись із регіону.

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