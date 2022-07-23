Дрібне хуліганство: у Росії на курорті пара зайнялася любощами на газоні перед бібліотекою

Мешканця російського міста Сочі через публічні любовні втіхи з подругою відправили під арешт.

Опублікований в соцмережах ролик із кадрами публічного сексу просто на газоні перед бібліотекою в курортному місті Сочі привернув увагу російських правоохоронців. За фактом дрібного хуліганства провели розслідування.

Про це повідомляє видання “Фонтанка” з посиланням на пресслужбу судів Краснодарського краю.

Як свідчать матеріали справи, 40-річний місцевий мешканець прилюдно зайнявся сексом із подругою, особу якої він не розкрив. На зауваження очевидців цієї інтимної сцени “плейбой” реагував грубою лайкою.

Під час судового засідання чоловік визнав провину. Його визнали винним у дрібному хуліганстві та призначили покарання у вигляді дев'яти діб арешту.

Нагадаємо, у соцмережах почало розповсюджуватись відео, на якому видно, як поліцейські в басейні займаються сексом.

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