У Пентагоні прокоментували заяву Росії про знищені HIMARS

Озвучені Росією заяви про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS не відповідають дійсності.

Таку заяву високопосадовця Міноборони США на брифінгу в п’ятницю, 22 липня, цитує CNN.

"Станом на ранок сьогодні [22 липня], згідно з нашими переговорами з українцями, це неправда. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боці для Росії", – заявив він.

Представник Пентагону додав, що російські війська в Україні намагаються адаптуватись до появи HIMARS на полі бою, але поки що без успіху.

"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник Міноборони США.

Нездатність Росії знищити системи HIMARS у Пентагоні вважають свідченням виняткових здібностей українців.

Нагадаємо, за оцінками міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російські війська. А для ефективного контрнаступу ЗСУ необхідні 100 таких установок.

Україна може отримати ще чотири HIMARS – результати зустрічі "Рамштайн"

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