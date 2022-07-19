Резніков назвав кількість HIMARS, необхідних для контрнаступу ЗСУ

За оцінками міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російські війська. А для ефективного контрнаступу ЗСУ необхідні 100 таких установок.

Україна використовує ці системи "як хірургічний скальпель".

Про це Резніков сказав під час дискусії, організованої Atlantic Council, 19 липня.

"Враховуючи, що наша активна лінія фронту становить майже 2,5 тисячі кілометрів – це як відстань між Варшавою і Барселоною, – для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем (HIMARS та М270 – ред.)", – повідомив міністр.

За його словами, додаткові постачання озброєння дозволять повністю знищити російську логістику та уникнути тактики масованих атак із великими втратами.

За підрахунками Резнікова, для ефективного контрнаступу ЗСУ знадобиться близько 100 HIMARS, а також додаткові БТР, БМП і розвідувальні безпілотники.

Зауважимо, до від початку 1996 року загалом було виготовлено 540 установок HIMARS. Тож Україна розраховує на майже 20% цієї зброї.

Нагадаємо, на думку російського опозиціонера, публіциста Андрія Піонтковського, 20 липня під час зустрічі у форматі "Рамштайн" західні партнери оголосять про постачання Україні ракет дальністю до 300 км для HIMARS.

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