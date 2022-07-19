Додаткові самохідні гаубиці Caesar, обіцяні Макроном, скоро будуть в Україні - МЗС Франції

У Міністерстві закордонних справ Франції повідомили, що раніше обіцяні Еманнуелем Макроном додаткові самохідні гаубиці Caesar вже на підході до України.

Йдеться про шість додаткових Caesar. Однак конткретну дату постачання гаубиць в зовнішньополітичному відомстві Франції не розкривають.

Про це повідомляє французьке видання Le Point.

"На національному рівні Франція відіграє свою роль, навіть якщо ми приділяємо менше уваги тому, що робимо, ніж інші. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - сказала міністерка закордонних справ Катрін Колонна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, у середу, 20 липня, відбудеться засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Під час цього партнери України оголосять про постачання Києву нового озброєння. Це буде уже четверте засідання очільників оборонних відомств усього світу.

Квадрокоптер для ЗСУ у кілька кліків та без бюрократії

Читайте також: