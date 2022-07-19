Засідання у форматі "Рамштайн": Кулеба анонсував нові постачання зброї Україні

У середу, 20 липня, відбудеться засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн".
Під час цього західні партнери оголосять про постачання Україні нового озброєння.
Про це 19 липня в етері телемарафону сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба не уточнив, яке озброєння може отримати Україна та додав, що про це стане відомо вже після засідання.
"Під час засідання у форматі "Рамштайн" будуть повідомлення про постачання Україні нової зброї. Озброєння нам надаватимуть не лише США. Цей формат дуже корисний. Можливо приєднаються інші держави. Головне - будуть оголошення про нову зброю. Також це нагода обговорити питання, які виникають з логістикою. Цей формат дуже ефективний і він буде корисним", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільницею оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт та анонсував хороші новини.
Також військовий експерт Сергій Грабський припустив, про що говоритимуть країни-партнери та яке озброєння може отримати Україна.
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