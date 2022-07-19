Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Засідання у форматі "Рамштайн": Кулеба анонсував нові постачання зброї Україні

Дата публікації
Перегляди
2679
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Засідання у форматі "Рамштайн": Кулеба анонсував нові постачання зброї Україні

Фото: commons.wikimedia.org

У середу, 20 липня, відбудеться засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн".

Під час цього західні партнери оголосять про постачання Україні нового озброєння. 

Про це 19 липня в етері телемарафону сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

Кулеба не уточнив, яке озброєння може отримати Україна та додав, що про це стане відомо вже після засідання. 

"Під час засідання у форматі "Рамштайн" будуть повідомлення про постачання Україні нової зброї. Озброєння нам надаватимуть не лише США. Цей формат дуже корисний. Можливо приєднаються інші держави. Головне - будуть оголошення про нову зброю. Також це нагода обговорити питання, які виникають з логістикою. Цей формат дуже ефективний і він буде корисним", - сказав Кулеба. 

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільницею оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт та анонсував хороші новини. 

Також військовий експерт Сергій Грабський припустив, про що говоритимуть країни-партнери та яке озброєння може отримати Україна.

Читайте також:

"Байрактар" для України: до збору коштів долучилася Канада

"Байрактар" для України: до збору коштів долучилася Канада
Наступна публікація