Резніков повідомив, скільки населених пунктів України ще належить звільнити

На сьогодні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тисячу міст та сіл України. Захисникам належить звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл і міст.

Якщо Україна отримає достатньо зброї вчасно, то "ми звільнимо нашу землю".

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час дискусії, організованої Atlantic Council, 19 липня.

"Ми вже звільнили понад одну тисячу міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл та міст", – заявив очільник оборонного відомства.

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"Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", – наголосив Резніков

Він також запевнив, що Росія буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як зазнає поразки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 2 621 населений пункт України залишається під контролем ворога.

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