У лимонному бікіні: Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру

57-річна акторка не припиняє хизуватися своїм чудовим зовнішнім виглядом.
Елізабет Герлі обожнює вихвалятися своєю стрункою фігурою, тому на її сторінці в Instagram є дуже багато знімків у купальниках.
Цього разу акторка опублікувала відео, на якому вона продемонструвала підтягнуту фігуру у бікіні бананового кольору. Свій пляжний лук вона доповнила соломяним капелюхом і чорними окулярами.
А ще Герлі нагадала підписникам не забувати про SPF-захист, перед тим, як йти засмагати.
У цьому ж образі Ліз покаталася на велосипеді.
Нагадаємо, акторка позувала біля басейну у малиновому купальнику.
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