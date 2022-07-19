У лимонному бікіні: Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру

Елізабет Герлі обожнює вихвалятися своєю стрункою фігурою, тому на її сторінці в Instagram є дуже багато знімків у купальниках.

Цього разу акторка опублікувала відео, на якому вона продемонструвала підтягнуту фігуру у бікіні бананового кольору. Свій пляжний лук вона доповнила соломяним капелюхом і чорними окулярами.

А ще Герлі нагадала підписникам не забувати про SPF-захист, перед тим, як йти засмагати.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

У цьому ж образі Ліз покаталася на велосипеді.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, акторка позувала біля басейну у малиновому купальнику.

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