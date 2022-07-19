Астрологиня назвала велике місто, яке може повторити долю Маріуполя

Астрологиня Ангеліна Вакуліна заявила, що Харкову загрожує небезпека. Так, місто може зазнати значних руйнувань, яких раніше зазнав Маріуполь.

Водночас вона сказала, що є кілька міст України найближчим часом будуть деокуповані.

Про це Вакуліна написала в Мережі, повідомляє "Уніан".

"По Харкову ситуація аналогічна Маріуполю, по руйнуваннях. Те що я бачу, це боляче. Земля і руїни. Якщо буде куди повертатися, то не раніше літа 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Водночас астрологиня зазначила, що найближчим часом будуть деокуповані Херсон і Мелітополь. Щодо Києва, то за столицю хвилюватися не варто.

"Окуповані території будуть відбивати восени. А ось Київ вистоїть обов'язково", – вказала Вакуліна.

Нагадаємо, астрологиня та екстрасенсиня Ганна Єфремова повідомила, що війна може затягтися. У вересні вона зменшить оберти, але це ще не буде кінцем бойових дій.

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