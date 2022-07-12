"Рамштайн-4": експерт розповів, що може отримати Україна

Військовий експерт припустив, про що говоритимуть країни-партнери під час наступної зустрічі.

Четверта зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 20 липня 2022 року у віртуальному форматі. Їй передувала телефонна розмова міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова.

Військовий експерт Сергій Грабський припустив, про що говоритимуть країни-партнери та яке озброєння може отримати Україна.

Про це він розповів 12 липня в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Я не можу сказати, про що будуть говорити точно, але виходячи з тих завдань, які поставив президент Володимир Зеленський, виходячи з проблем та потреб Збройних сил, ми можемо припустити, що розмови вестимуться насамперед про інтенсифікацію постачання озброєння та бойової техніки, саме західного зразка, тому що ми досить багато отримуємо техніки радянського зразка – це дає нам змогу утримувати баланс сил. Тобто для перелому ситуації нам необхідно інтенсифікувати постачання сучасного озброєння, нам необхідно інтенсифікувати питання підготовки особового складу та створення ремонтної бази та бази технічного обслуговування тих зразків озброєнь, які приходять нам і будуть приходити", - зазначив він.

Експерт також вважає, що будуть розглядатися постачання Україні систем протиповітряної оборони, також питання розширення кола учасників "Рамштайн" та проведення подальших зустрічей, "які забезпечать нам постачання та озброєння та бойової техніки, щоб зробити цей процес безперервним".

Нагадаємо, у Пентагоні озвучили дату нової зустрічі контактної групи з оборони України.

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