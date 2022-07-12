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У Росії вперше зафіксували віспу мавп і через "Омікрон" повертають маски

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У Росії вперше зафіксували віспу мавп і через "Омікрон" повертають маски

Фото: pixabay.com

У терористичній РФ 12 липня офіційно підтвердили перший випадок віспи мавп.

Хворий росіянин перебуває у задовільному стані. Водночас, оперштаб з боротьби з коронавірусом рекомендує москвичам знову носити маски в закритих громадських приміщеннях.

Про це інформують пропагандистські росЗМІ.

Там твердять, що начебто пацієнт повернувся до країни з поїздки Європою. Особи, які контактували з хворим, встановлені, вони під медичним спостереженням.

Вірус протікає у пацієнта у легкій формі, загроза життю відсутня. Водночас росіянам радять використовувати маску і мити руки після контактів з хворими чи у разі нездужання.

Тим часом у РФ також зростає кількість хворих на коронавірус. За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 у Москві зросла на 57% порівняно з попереднім тижнем. Зростання захворюваності пов'язане із розповсюдженням, зокрема, штаму "Омікрон",

Тому москвичів знову закликають носити маски в закритих приміщеннях, оскільки нові варіанти "Омікрону" швидше передаються від людини до людини. Крім того, росіянам рекомендували пройти вакцинацію чи ревакцинацію.

За останню добу у Москві виявили 559 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 560 осіб.

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